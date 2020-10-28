Продажу билетов на поезда в регионы «красной» зоны вернули потому, что на железной дороге тщательнее придерживаются карантинных требований. Об этом в эфире «Завтрак с 1+1» 28 октября рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий

По словам главы ведомства, контролировать количество пассажиров во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок значительно сложнее.

«Большинство ограничений сняли, потому что на "Укрзализныце" придерживаются карантинных требований. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок, когда в маршрутку набивается гораздо больше людей. Контролировать это значительно труднее», — сказал Криклий.

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«Так же контроль можно от количества пассажиров в электричках, напомню, у нас есть посадочные места, поэтому здесь надо ограничить исключительно количество людей, которые будут заходить в электрички, просто надо осуществлять более действенно этот контроль», — добавил министр.

Ранее «Укрзализныця» возобновила продажу железнодорожных билетов на 11 станциях, приостановленную из-за усиления карантина.