По словам главы ведомства, контролировать количество пассажиров во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок значительно сложнее.
«Большинство ограничений сняли, потому что на "Укрзализныце" придерживаются карантинных требований. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок, когда в маршрутку набивается гораздо больше людей. Контролировать это значительно труднее», — сказал Криклий.
Он также отметил необходимость усиливать контроль в электричках.
«Так же контроль можно от количества пассажиров в электричках, напомню, у нас есть посадочные места, поэтому здесь надо ограничить исключительно количество людей, которые будут заходить в электрички, просто надо осуществлять более действенно этот контроль», — добавил министр.
Ранее «Укрзализныця» возобновила продажу железнодорожных билетов на 11 станциях, приостановленную из-за усиления карантина.