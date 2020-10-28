По словам Ермака, «Зеркало недели», которое сообщило о встрече в офисе МИ-6, солгало в той части, что он отсутствовал. При этом он отметил, что не может «сказать больше, чем президент». Одна из тем встречи, по его словам, касалась противодействия дезинформации.
«Сегодня назрела необходимость создать международный центр противодействия пропаганде. Украина готова выступить инициатором. Эта идея получила большую поддержку среди наших партнеров», — рассказал Ермак.
Ранее «Зеркало недели» сообщило, что во время визита в Великобританию 7-8 октября Зеленский в Лондоне провел закрытую встречу с новым главой Секретной разведывательной службы МИД Британии Ричардом Муром, на которой говорилось и об окружении Зеленского.
Отмечалось, что в этой встрече с украинской стороны, кроме президента, принял участие глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, но отсутствовали представители Офиса президента.
Позже Зеленский подтвердил, что встречался с представителями Секретной службы разведки Великобритании, и заявил, что на ней речь шла о проблеме дезинформации и фейковых новостей.