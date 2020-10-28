Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что присутствовал на недавней встрече президента Владимира Зеленского с руководителем внешней разведки Великобритании Ричардом Муром. Об этом 28 октября он рассказал в интервью изданию «Бабель»

По словам Ермака, «Зеркало недели», которое сообщило о встрече в офисе МИ-6, солгало в той части, что он отсутствовал. При этом он отметил, что не может «сказать больше, чем президент». Одна из тем встречи, по его словам, касалась противодействия дезинформации.

«Сегодня назрела необходимость создать международный центр противодействия пропаганде. Украина готова выступить инициатором. Эта идея получила большую поддержку среди наших партнеров», — рассказал Ермак.

Названы темы тайной встречи Зеленского и Баканова с главой британской секретной службы МИ6 © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Ричардом Муром, на которой говорилось и об окружении Зеленского.

Отмечалось, что в этой встрече с украинской стороны, кроме президента, принял участие глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, но отсутствовали представители Офиса президента.

Позже Зеленский подтвердил, что встречался с представителями Секретной службы разведки Великобритании, и заявил, что на ней речь шла о проблеме дезинформации и фейковых новостей.