С точки зрения международно-правого статуса, у Турции больше прав претендовать на Крым, чем у Украины, заявил бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов в эфире телеканала НАШ 27 октября

Куликов упомянул о Кючук-Кайнарджийском мирном договоре, заключенном в XVIII веке по итогам первой русско-турецкой войны.

По его словам, документ утверждает, что Крым в случае отказа России переходит Турции. Соответственно, у Украины вообще нет прав на включение региона в свой состав.

Также Куликов возмутился тем, что Владимир Зеленский недавно наградил президента Турции орденом князя Ярослава Мудрого, после того как Эрдоган изменил статус стамбульского собора Святой Софии. Таким образом православная святыня, долгое время бывшая музеем, который могли посетить представители всех конфессий, стала мечетью.

Новая Турция как альтернатива Новороссии. Три мифа об османском владычестве в регионе © Public domain Реджеп Эрдоган в интервью турецким СМИ заявил, что Россия «забрала Крым у Османской империи в 1783 году», поэтому, по его мнению, полуостров нужно вернуть Турции.

В России неоднократно отмечали, что вопрос государственной принадлежности Крыма закрыт после проведения в 2014 году на полуострове референдума. Тогда за вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% — в Севастополе.