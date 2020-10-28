Куликов упомянул о Кючук-Кайнарджийском мирном договоре, заключенном в XVIII веке по итогам первой русско-турецкой войны.
По его словам, документ утверждает, что Крым в случае отказа России переходит Турции. Соответственно, у Украины вообще нет прав на включение региона в свой состав.
Также Куликов возмутился тем, что Владимир Зеленский недавно наградил президента Турции орденом князя Ярослава Мудрого, после того как Эрдоган изменил статус стамбульского собора Святой Софии. Таким образом православная святыня, долгое время бывшая музеем, который могли посетить представители всех конфессий, стала мечетью.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью турецким СМИ заявил, что Россия «забрала Крым у Османской империи в 1783 году», поэтому, по его мнению, полуостров нужно вернуть Турции.
В России неоднократно отмечали, что вопрос государственной принадлежности Крыма закрыт после проведения в 2014 году на полуострове референдума. Тогда за вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% — в Севастополе.