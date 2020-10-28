На сайте Офиса президента появилась заявление «Относительно решения Окружного административного суда города Киева по иску к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ)», публикация выложена 27 октября

В тексте сказано, что Офис президента неоднократно подчеркивал свою принципиальную позицию о невмешательстве в работу судебной ветви власти, и никакие споры, в которые вовлечены антикоррупционные органы государства, не должны повредить независимости антикоррупционной инфраструктуры.

В публикации также говорится о том, что сообщение о решении Окружного суда Киева по иску к НАБУ «стало основанием для очевидных спекуляций», а из ответа министра юстиции Дениса Малюськи следует, что НАБУ «остается полноценно функционирующим правоохранительным органом». Девальвация незалежности: почему украинские суды не могут уволить директора НАБУ © Facebook, НАБУ

«Исключительный перечень оснований для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины содержится в действующем законодательстве. Этот перечень может быть изменен только по решению Верховной Рады Украины, а не суда. Для народных депутатов Украины существует объективная необходимость пересмотреть положения закона о НАБУ, скорректировав их с учетом конституционных норм. Надеемся, что народные избранники не будут затягивать этот процесс», — говорится в сообщении Офиса президента.

В конце текста указано, что глава Украины Владимир Зеленский ликвидировал все препятствия для эффективной работы НАБУ. В частности, предоставил антикоррупционному ведомству право на прослушку, а также поручил МИД обеспечить НАБУ возможностью самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений.

Сразу же после местных выборов на Украине разразился очередной скандал. В понедельник, 26 октября, Окружной административный суд Киева постановил отстранить главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника от занимаемой должности.

Решение было принято по ходатайству ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева. Суд восстановил его в должности, признав распоряжение Сытника об увольнении незаконным. Однако парадокс ситуации в том, что восстановили Кареева, уволенного Сытником, который по предыдущему решению Конституционного суда не может занимать данную должность, а следовательно, и кого-то увольнять.

Суд обратился в Госбюро расследований 27 октября с заявлением о необходимости увольнения Сытника, дав один месяц на исполнение предписания.

Однако в тот же день в НАБУ ответили, что украинский суд им не указ, считая требование политически ангажированным.