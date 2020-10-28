В частности, Кабмин снял ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.
«Одновременно постановлением о «Некоторых вопросах оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики» правительство вернуло предыдущие ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий», — говорится в сообщении.
В частности, вернули порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.
Также месячный размер зарплаты руководителя субъекта хозяйствования госсектора экономики не должен превышать 1,25 млн грн (около 3 млн руб.).
В соответствии с международными договоренностями украинская власть должна была снять ограничения на выплаты до 1 июля 2020 года.