Кабинет министров Украины отменил ограничение на высокие зарплаты топ-менеджерам госпредприятий. Об этом 28 октября сообщается на сайте правительства

В частности, Кабмин снял ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.

«Одновременно постановлением о «Некоторых вопросах оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики» правительство вернуло предыдущие ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий», — говорится в сообщении.

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Также месячный размер зарплаты руководителя субъекта хозяйствования госсектора экономики не должен превышать 1,25 млн грн (около 3 млн руб.).

В соответствии с международными договоренностями украинская власть должна была снять ограничения на выплаты до 1 июля 2020 года.