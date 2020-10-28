Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян 28 октября заявила, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по столице Нагорного Карабаха Степанакерту из реактивной системы залпового огня «Смерч»

«Один удар из РСЗО "Смерч" нанесен по Степанакерту. Пострадавших нет», — цитирует Степанян РИА Новости.

До этого госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха сообщала об одном погибшем и двух раненых жителях города Шуши, по которому также был нанесен удар из РСЗО «Смерч» азербайджанскими военными.

Нагорный Карабах: стратегия выхода из тупика © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.