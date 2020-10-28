На одном из запорожских рынков продавцы, чтобы привлечь покупателей, назвали фейхоа «защитой от коронавируса», передает сайт u-news.com.ua 28 октября

Диетологи рассказали, как сало поможет победить COVID-19 © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк снабдили ящик фейхоа на «Крытом рынке». Фото опубликовали в соцсети очевидцы.

При этом фейхоа можно лишь условно назвать помощником в борьбе с вирусами благодаря содержанию витамина C.

Согласно данным на сайтах, занимающихся доставкой продуктов, цена на фейхоа на Украине достигает 180-200 гривен (около 500 рублей) за килограмм.

Витамин C в больших количествах также содержится, например, в зелени, красном перце, томатах, плодах шиповника, черной смородине, облепихе, капусте и киви.