Вряд ли инициаторы так называемой общенациональной забастовки в Белоруссии рассчитывали на успех. Об этом 27 октября заявил политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев сказал, забастовка на каких предприятиях стала бы катастрофой для Лукашенко © Баста t.me/bnkbel

Он отметил, что скромность цели говорит об огромных проблемах в оппозиционном движении.

«Потому что наверняка среди простых участников оппозиционных митингов было немало тех, кто всерьез воспринял эту угрозу о всеобщей забастовке. Сейчас увидев, что ее организовать не удалось, почувствовал, до чего слабы позиции оппозиционного движения. Так что это очень спорная инициатива, которая с одной стороны достигла ближайшей цели как активизация протестов и информационный повод для разговоров о противостоянии. В тоже время в жертву этому принесла демонстрацию слабости белорусской оппозиции», — добавил политик.

Он высказал сомнение в разумности этого решения для оппозиционного движения.

В минувшее воскресенье истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с 26 октября, однако крупнейшие предприятия Белоруссии продолжают работу.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.