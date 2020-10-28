«То, что всеобщей стачки не получится, они (оппозиционеры — ред.) знали заранее, все-таки они не настолько неадекватные люди. Но сама инициатива с этим ультиматумом, соответствующий скандал, очевидно, были рассчитаны на то, чтобы несколько оживить впавшее в уныние протестное движение, создать новый информационный повод, чтобы СМИ вновь активно заговорили о деятельности оппозиции. Эта цель вполне достигнута», — объяснил Неменский.
Он отметил, что скромность цели говорит об огромных проблемах в оппозиционном движении.
«Потому что наверняка среди простых участников оппозиционных митингов было немало тех, кто всерьез воспринял эту угрозу о всеобщей забастовке. Сейчас увидев, что ее организовать не удалось, почувствовал, до чего слабы позиции оппозиционного движения. Так что это очень спорная инициатива, которая с одной стороны достигла ближайшей цели как активизация протестов и информационный повод для разговоров о противостоянии. В тоже время в жертву этому принесла демонстрацию слабости белорусской оппозиции», — добавил политик.
Он высказал сомнение в разумности этого решения для оппозиционного движения.
В минувшее воскресенье истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с 26 октября, однако крупнейшие предприятия Белоруссии продолжают работу.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.