В Киевской области полицейские задержали 40-летнего гражданина Казахстана, который подозревается в убийстве мужчины в центре украинской столицы, говорится в сообщении Национальной полиции 28 октября

Как уточняется, ночью 27 октября в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Победы лежит мужчина с ножевыми ранениями.

Позднее выяснилось, что возле ресторана между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько ударил оппонента ножом и скрылся. Потерпевший, 31-летний гражданин Грузии, работавший в ресторане поваром, погиб на месте.

Грузинского вора в законе депортируют из Украины в четвертый раз - Нацполиция © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Им оказался 40-летний гражданин Казахстана. Законность его пребывания на территории Украины проверяется.

Согласно украинскому законодательству, задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.