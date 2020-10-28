Как уточняется, ночью 27 октября в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Победы лежит мужчина с ножевыми ранениями.

Позднее выяснилось, что возле ресторана между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько ударил оппонента ножом и скрылся. Потерпевший, 31-летний гражданин Грузии, работавший в ресторане поваром, погиб на месте.

Грузинского вора в законе депортируют из Украины в четвертый раз - Нацполиция
Грузинского вора в законе депортируют из Украины в четвертый раз - Нацполиция
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
С помощью камер видеонаблюдения копы отследили скрывшегося подозреваемого. Последнего задержали на трассе в 55 километрах от Киева.

Им оказался 40-летний гражданин Казахстана. Законность его пребывания на территории Украины проверяется.

Согласно украинскому законодательству, задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

 