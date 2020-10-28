Кабмин рассмотрит вопрос об увольнении главы Харьковской ОГА Кучера

«Я не знаю, какое будет решение Кабмина по этому вопросу, но надеюсь, что кулуарные договоренности не станут преградой для волевого решения, которое должно было уже давно поставить точку в этой истории. Некомпетентность и незрелость — так можно охарактеризовать работу Алексея Кучера на посту губернатора», — написал Скоробагач.
По его словам, медицинская катастрофа в регионе — дело рук Кучера, как и провалы в других жизненно важных сферах. Скоробагач подчеркнул, что «на Банковой уже это поняли».
Алексей Кучер бил тревогу о ситуации с коронавирусом в его области 19 октября, тогда он написал в соцсетях, что «шутки закончились», и сравнил происходящее с весенним сценарием в Италии.
Ранее, 15 октября, глава областной администрации поскандалил с депутатами после заявления Скоробагача о том, что в области катастрофическая ситуация из-за якобы плохой работы Департамента здравоохранения ОГА.
Кучер тогда ответил: «Х…ю это вы сейчас городите» и спросил что было сделано до него за предыдущие 5 лет, чтобы система теперь могла справиться с огромным числом больных коронавирусом.
Алексей Кучер — адвокат, народный депутат Украины IX созыва, в должность председателя Харьковской ОГА вступил с 5 ноября 2019 года.
В Харьковской области 33 тысячи случаев COVID-19, из них более 500 — с летальным исходом.