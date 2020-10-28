Некоторые добровольцы, получившие дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заразились COVID-19, но им могли вколоть плацебо, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости 28 октября

Российская вакцина от коронавируса: доброволец рассказал правду об исследованиях © Скриншот из видео Украина.ру вкололи препарат, а кому — плацебо, можно будет в ноябре после расшифровки данных.

«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что половина добровольцев уже получили первый компонент вакцины, около 9 тыс. участников исследования уже вакцинированы второй раз.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.