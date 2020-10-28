Украинская популярная певица Алина Гросу заинтриговала фанатов неожиданным снимком, который разместила в Instagram 27 октября

На кадре Гросу запечатлена в компании двух молодых людей.

«Врубайте завтра в 9:00 @powerfmua. Там поговорим», — обратилась Гросу к подписчикам.

Также она предложила фанатам назвать ее песни, которые они хотели бы услышать в эфире, и перечислить любимые радиостанции.

Украинская поп-дива разрешила бывшему мужу сделать то, что всегда запрещала © Ирина Билык в образе пчелки. Вначале ее карьере помогла раскрутиться звезда украинской эстрады Ирина Билык.

С ноября 2018 года певица выступает под новым сценическим псевдонимом GROSU.

В 2019 году Алина Гросу вышла замуж за российского предпринимателя, но спустя полгода супруги развелись.