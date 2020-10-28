«Я знаю, что есть много критики этой политической силы и со стороны пророссийской общественности, но надо понимать, что эта партия не является русской национальной, и лозунги, которые она формулирует, не столь радикальны, как хотелось бы многим. Тем не менее ее появление может нарушить ту политическую систему в Белоруссии, которая блокировала интеграцию наших стран», — сказал Неменский.
В октябре стало известно, что гражданская инициатива «Союз», объединяющая сторонников интеграции с Россией и Белоруссии, может зарегистрировать новую политическую партию до конца 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.