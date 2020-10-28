Нужно понимать, что первая в Белоруссии пророссийская партия «Союз» не является русской национальной. Об этом 27 октября заявил политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

В октябре стало известно, что гражданская инициатива «Союз», объединяющая сторонников интеграции с Россией и Белоруссии, может зарегистрировать новую политическую партию до конца 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.