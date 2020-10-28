Российский музыкант Борис Гребенщиков приехал в Черкассы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду, 28 октября

Гребенщиков опубликовал в соцсети фотографию на фоне одного из местных отелей.

Известно, что 28 октября музыкант выступит в местном ДК «Дружба Народов». На днях он дал концерты в Херсоне и Кривом Роге.

Ранее Гребенщиков нарвался на критику украинской певицы Анастасии Приходько — она отметила, что из-за карантина украинские исполнители остаются без дохода, в то время как российские музыканты свободно гастролируют по стране.

Тем временем ситуация с COVID-19 на Украине остается напряженной. В стране регулярно обновляются антирекорды по количеству заболевших и умерших за сутки. В этих условиях многие артисты вынуждены отменять свои ранее запланированные концерты. Новые украинские приключения Бориса Гребенщикова © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

В комментариях к фотографии БГ многие напомнили музыканту, что на Украине введен карантин и массовые мероприятия несут угрозу для здоровья людей. Гребенщиков никак не отреагировал на подобные замечания.

Несколько недель назад в Харькове прошло выступление певицы Оли Поляковой, на котором собрались несколько тысяч человек. Вскоре после этого количество больных коронавирусом в регионе резко возросло, власти тогда прямо заявили, что на это повлиял в том числе и концерт украинской поп-звезды, где не соблюдались социальное дистанцирование и масочный режим.