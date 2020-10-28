Первая в Белоруссии пророссийская партия «Союз» имеет прямые контакты с пророссийской общественностью, поэтому она сможет формулировать задачи по настоящему сближению двух стран. Об этом 27 октября заявил политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Лидер партии «Союз» рассказал, чем рискуют пророссийские политики в Белоруссии - видео © кадр из видео Украина.ру

По его словам, на самом деле Лукашенко не является радикальным сторонником интеграции, он позиционирует себя как защитника суверенитета Белоруссии и проводника курса нейтралитета белорусского государства.

«Поэтому во всей этой системе должны быть политические силы, придерживающиеся более пророссийской ориентации, чем президент, и способные критиковать президента с точки зрения интересов пророссийского избирателя. Именно чтобы нарушить систему, когда кроме Лукашенко на политическом поле других пророссийских сил не было, и появляется такая партия. Думаю, она могла бы претендовать на заметную роль в белорусской политике», — добавил политолог.

В октябре стало известно, что гражданская инициатива «Союз», объединяющая сторонников интеграции с Россией и Белоруссии, может зарегистрировать новую политическую партию до конца 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.