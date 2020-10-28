«Но ее смысл заключается не столько в том, чтобы быть проводником интересов интеграции, а в том, чтобы нарушить ту политическую систему, которая была в Белоруссии все последние годы. Она заключалась в том, что [Александр] Лукашенко был самым пророссийским политиком в Белоруссии, все пророссийское поле было зачищено», — сказал Неменский.
По его словам, на самом деле Лукашенко не является радикальным сторонником интеграции, он позиционирует себя как защитника суверенитета Белоруссии и проводника курса нейтралитета белорусского государства.
«Поэтому во всей этой системе должны быть политические силы, придерживающиеся более пророссийской ориентации, чем президент, и способные критиковать президента с точки зрения интересов пророссийского избирателя. Именно чтобы нарушить систему, когда кроме Лукашенко на политическом поле других пророссийских сил не было, и появляется такая партия. Думаю, она могла бы претендовать на заметную роль в белорусской политике», — добавил политолог.
В октябре стало известно, что гражданская инициатива «Союз», объединяющая сторонников интеграции с Россией и Белоруссии, может зарегистрировать новую политическую партию до конца 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.