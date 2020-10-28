Армянская община утром 28 октября заблокировала движение на автомагистрали A7 на юго-востоке Франции с требованием признать Нагорный Карабах, во время акции представители турецкой диаспоры напали на армян, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ

Как уточняется, было остановлено движение автомобилей в обоих направлениях в районе коммуны Ревантен-Вогри. На данном участке многокилометровые пробки.

Демонстрация была организована армянской общиной: несколько десятков автомобилей привезли людей с флагами Армении. Собравшиеся требовали от международного сообщества признать Нагорный Карабах.

Позднее на место событий прибыли представители турецкой диаспоры, после чего между сторонами произошли ожесточенные столкновения, есть пострадавшие.

Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, и в итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября.

Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка прийти к перемирию была предпринята в ночь на 18 октября с тем же результатом.