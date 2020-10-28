Как уточняется, было остановлено движение автомобилей в обоих направлениях в районе коммуны Ревантен-Вогри. На данном участке многокилометровые пробки.
Демонстрация была организована армянской общиной: несколько десятков автомобилей привезли людей с флагами Армении. Собравшиеся требовали от международного сообщества признать Нагорный Карабах.
Позднее на место событий прибыли представители турецкой диаспоры, после чего между сторонами произошли ожесточенные столкновения, есть пострадавшие.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в развязывании военных действий.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, и в итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября.
Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка прийти к перемирию была предпринята в ночь на 18 октября с тем же результатом.