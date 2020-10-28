Журналист, кандидат в депутаты Житомирского городского совета от Партии развития общин Юлия Чепюк высказалась о 1 туре выборов, пожелав детям и внукам избирателей «до конца дней есть слизь и кал». Об этом кандидат написала у себя в Facebook 26 октября

«Спасибо большое, спасибо всем, кто голосовал за зеленую слизь и с….х рыгов. Теперь хочу, чтобы ваши дети и внуки выхавали эти субстанции до последней капли. Отдельный привет моим бывшим уже друзьям и знакомым, которые способствовали победе этой мразоты, работая в штабах или координируя опрос. Ваши дети так же до конца дней будут есть слизь и кал. И внуки. И правнуки», — написала Чепюк.

Неизвестные напали на офис партии Зеленского в Киеве © Магнолія-ТВ Сергея Сухомлина и двоюродный брат бывшего депутата Верховной Рады Борислава Розенблата Матвей Хренов.

Сама Чепюк ранее работала у Сухомлина личным пресс-секретарем. Девушка уже не впервые негативно высказывается об оппонентах, она уже успела оскорбить сторонников блогера и политика Анатолия Шария, назвав их «биомусором».