Журналисты сообщают, что за 15 минут «Мерседесы» лидера «Европейской солидарности» заработали три штрафа.
Чтобы не стоять на светофоре на Подоле, кортеж Порошенко сделал обходной маневр: повернул налево с крайнего правого ряда, хотя такой маневр знаками разрешен только с двух левых полос.
Перед самым светофором автомобили пересекли сплошную полосу, втискиваясь в поток машин. За такое нарушение, согласно ст. 122.2 Админкодекса Украины, положен штраф в 255 грн (690 руб).
На Столичном шоссе кортеж Порошенко ускорился.
«При помощи прибора для измерения скорости корреспонденты "Страны" зафиксировали, что тачки экс-президента летели со скоростью 130 км/час на участке дороги, где сейчас разрешено 80. А также 120-129 км/час в месте, где ограничения 50 км/час. То есть в первый раз превысил на 50 км, а второй раз аж 79 км/час. Если бы это засекли камеры патрульной полиции, то пришло бы две квитанции по 425 грн (1160 руб. — ред.) каждая», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что штрафы депутату не грозят — Порошенко, как бывший президент, согласно закону будет пожизненно пользоваться услугами госохраны, а этот закон имеет преимущество над ПДД.