Кортеж экс-президента Украины Петра Порошенко превышает скоростной режим и нарушает правила дорожного движения. Об этом 27 октября сообщило издание «Страна»

Журналисты сообщают, что за 15 минут «Мерседесы» лидера «Европейской солидарности» заработали три штрафа.

Чтобы не стоять на светофоре на Подоле, кортеж Порошенко сделал обходной маневр: повернул налево с крайнего правого ряда, хотя такой маневр знаками разрешен только с двух левых полос.

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На Столичном шоссе кортеж Порошенко ускорился.

«При помощи прибора для измерения скорости корреспонденты "Страны" зафиксировали, что тачки экс-президента летели со скоростью 130 км/час на участке дороги, где сейчас разрешено 80. А также 120-129 км/час в месте, где ограничения 50 км/час. То есть в первый раз превысил на 50 км, а второй раз аж 79 км/час. Если бы это засекли камеры патрульной полиции, то пришло бы две квитанции по 425 грн (1160 руб. — ред.) каждая», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что штрафы депутату не грозят — Порошенко, как бывший президент, согласно закону будет пожизненно пользоваться услугами госохраны, а этот закон имеет преимущество над ПДД.