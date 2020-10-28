Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о сотрудничестве с Константином Меладзе в программе «Ужин с Дороти», вышедшей на днях на YouTube-канале Dorotye

«Мне стало обидно, когда он начал раздавать мои песни. Таисия Повалий пела "Мамо". Можно же было меня позвать? Но нет. Эти песни исполняли другие люди… Это сильно ударило по мне, но не сломало», — призналась певица.

Крепкая грудь: певица Приходько удивила необычным способом открывания бутылок © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Анастасия Приходько прославилась, когда победила на российском шоу «Фабрика звезд» с песней Константина Меладзе «Вера». Также она представляла Россию на «Евровидении»-2009 с песней «Мамо» на русском и украинском языках, что было ее условием для участия в конкурсе.

За время работы с Меладзе она упрочила положение на российской эстраде, записала альбом и получила несколько музыкальных наград.

После 2014 года певица отказалась от российских наград, стала посвящать песни атошникам и заявила о начале политической карьеры, примкнув к партии Юлии Тимошенко «Батькивщина».