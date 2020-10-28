Как уточняется, судом Таганского района Москвы 22 октября 2020 года признано актом цензуры ограничение компанией Google доступа граждан России к фильму «Беслан», размещенному на видеохостинге YouTube.
«В связи с этим Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google о принятом судом решении и повторные требования прекратить цензуру российских СМИ», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
В настоящее время этими интернет-компаниями ограничивается доступ к материалам около 20 российских СМИ, в том числе РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1», отметили в ведомстве.