Роскомнадзор уведомил Google, Twitter и Facebook о решении суда по блокировке фильма «Беслан» на YouTube и в очередной раз потребовал прекратить блокировку аккаунтов российских СМИ на сервисах компаний, сообщил «Интерфакс» 28 октября со ссылкой на пресс-службу ведомства

Цензура в интернете. Запреты, которые рождают прозрение © AFP, Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«В связи с этим Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google о принятом судом решении и повторные требования прекратить цензуру российских СМИ», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

В настоящее время этими интернет-компаниями ограничивается доступ к материалам около 20 российских СМИ, в том числе РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1», отметили в ведомстве.