Венок от президента Украины Владимира Зеленского был установлен на могиле Неизвестного солдата в киевском Парке Вечной Славы в честь 76-й годовщины изгнания из Украины нацистских захватчиков. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram
«Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков. За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и самим высоким уважением доброй памяти погибших есть наша с вами преданность делу сохранения мира», — передает слова Зеленского пресс-служба.
От имени главы государства у памятника установили венок с желто-синей лентой.
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