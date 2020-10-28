Венок от президента Украины Владимира Зеленского был установлен на могиле Неизвестного солдата в киевском Парке Вечной Славы в честь 76-й годовщины изгнания из Украины нацистских захватчиков. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram

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