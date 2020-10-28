«У него в голове — хаос»: соцсети об интервью Зеленского украинскому ТВ
«У него в голове — хаос»: соцсети об интервью Зеленского украинскому ТВ
© пресс-служба президента Украины
«Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков. За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и самим высоким уважением доброй памяти погибших есть наша с вами преданность делу сохранения мира», — передает слова Зеленского пресс-служба.

От имени главы государства у памятника установили венок с желто-синей лентой.