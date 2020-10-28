В киевском аэропорту «Борисполь» сотрудники Государственной таможенной службы (ГТС) Украины изъяли у одного из пассажиров около сотни антикварных предметов, сообщили в пресс-службе ГТС 27 октября

Украинец собирался вывезти ценный антиквариат в Амстердам. Для прохождения границы он воспользовался «зеленым коридором», чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, запрещенных к провозу.

Контрабанда сигарет «съела» миллиарды бюджета Украины © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

В числе изъятых предметов — старинные медные кольца, наконечники к стрелам, монеты Европы (1512), Российской империи (1894 год) и Третьего рейха (1933 год), военные немецкие награды, в том числе ордена «Железный крест», металлические портсигары времен Третьего рейха, пряжки, печати, опасные бритвы Solingen, все — с нацистской символикой, полевые телефоны и танковый телескоп.

Мужчина сообщил, что скупал антиквариат для клиентов в Амстердаме. Однако он не смог предъявить документы, которые давали бы ему право вывезти ценные предметы за границу.

По делу составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Предметы изъяты до вынесения решения суда.