Когда организм активно борется с инфекцией, он может делать это излишне энергично, вызывая цитокиновый шторм, что в итоге вредит самому человеку, вплоть до летального исхода. Об этом сообщает украинское издание «Наше Місто» 28 октября

Медики рассказывают, что понятие это не новое, такие случаи уже фиксировали во время распространения свиного гриппа и во времена «испанки». С началом пандемии коронавируса цитокиновый шторм снова стал привычным явлением.

«Это действительно как шторм. Мы его можем видеть, только когда он надвигается. А предсказать его перспективы и прогнозировать, каким он будет, практически невозможно. Это обусловлено своеобразным свойством иммунной системы — она ​​словно "чувствует", что ее, так сказать, прижимают к стене, когда ситуация уже достаточно тяжелая, и тогда включает "турборежим", который, возможно, позволит ситуацию переломить», — сказал врач-иммунолог Борис Донской.

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В качестве снижения риска смертности от цитокинового шторма медики предлагают препараты, подавляющие иммунитет, однако просят пациентов самим не назначать себе такое лечение во избежание осложнений и смерти.