Медики рассказывают, что понятие это не новое, такие случаи уже фиксировали во время распространения свиного гриппа и во времена «испанки». С началом пандемии коронавируса цитокиновый шторм снова стал привычным явлением.
«Это действительно как шторм. Мы его можем видеть, только когда он надвигается. А предсказать его перспективы и прогнозировать, каким он будет, практически невозможно. Это обусловлено своеобразным свойством иммунной системы — она словно "чувствует", что ее, так сказать, прижимают к стене, когда ситуация уже достаточно тяжелая, и тогда включает "турборежим", который, возможно, позволит ситуацию переломить», — сказал врач-иммунолог Борис Донской.
По словам медика, механизмы такого «шторма» настолько мощные, что и самому организму сложно его вынести, а именно это явление организм воспринимает как излишне активную физическую нагрузку, из-за чего и «включает» все составляющие нагрузки — высокое давление и пульс в 200 ударов в минуту. Не каждое сердце может такое выдержать, говорит специалист.
В качестве снижения риска смертности от цитокинового шторма медики предлагают препараты, подавляющие иммунитет, однако просят пациентов самим не назначать себе такое лечение во избежание осложнений и смерти.