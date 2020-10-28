В Херсоне мужчине пришлось полдня лежать под кабинетом врача, чтобы получить направление на тест на COVID-19. Об этом в среду, 28 октября, сообщило издание «Херсон типичный»

Историю заболевшего рассказала его жена. Мужчина долгое время не верил в существование коронавируса и не носил маску, несмотря на то, что находится в зоне риска — ему за 60 и он страдает сахарным диабетом.

«Все началось с того, что у мужа появилась быстрая утомляемость, под вечер до 37,2 подымалась температура, не сильно болело горло, кашля не было. Так длилось несколько дней — думали, это из-за повышенного сахара. Однако на 5 день у человека пропало чувство обоняния, температура к вечеру — до 37,4-37,6. Супруги заподозрили COVID-19», — говорится в сообщении.

Зимой ожидается усиление пандемии коронавируса. Как с инфекцией борются на Востоке и на Западе © REUTERS, Bing Guan

Мужчине предложили прийти в поликлинику и обратиться к терапевту. По словам его супруги, приема на тот момент ожидали уже около 20 человек. Пациенту пришлось полдня провести в поликлинике, с высокой температурой он пролежал на лавке в коридоре у кабинета терапевта.

«Когда мужчина попал к врачу, ему измерили содержание кислорода в крови, которое оказалось немного ниже нормы. Также он получил направление на тест и на рентген легких. На рентгене — легкие в норме. Доктор рекомендовал идти домой, принимать жаропонижающее витамины, много пить, полоскать горло содовым раствором. Из поликлиники херсонец пришел домой с температурой 38, под вечер она поднялась до 38,6. На восьмой день болезни пришел позитивный результат ковид-теста, пациент держит связь по телефону с медсестрой — она записывает температуру. Девятый день — температура до 39,4. Укол, которым до этого удавалось ее сбивать, уже не действует», — рассказали в издании.

На десятый день у мужчины поднялся сахар в крови, он не мог ни есть, ни разговаривать. В настоящее время он находится в инфекционной больнице в тяжелом состоянии.

«Я все это рассказываю, чтобы люди знали, это страшная болезнь. Мой супруг не верил, не носил маску. Он парафиянин, ходил в церковь на службу, причащался. А там все без масок… Маска — это забота не о себе, о других, кто тебя окружает. Если вам плевать на себя, то подумайте о том, что есть другие люди, которые могут пережить болезнь с осложнениями или вовсе не пережить», — рассказала женщина.

За последние сутки на Украине коронавирус диагностировали у 7474 человек. Всего за время пандемии в стране было выявлено 363 075 случаев заражения COVID-19.