Заразившийся коронавирусом российский актер украинского происхождения Гоша Куценко 27 октября в Instagram обнародовал стихи, которое посвятил COVID-19

Гоша Куценко снова подхватил COVID-19 и предупредил фанатов © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

В завершение послания Куценко признался, что перенес болезнь в тяжелой форме, из-за чего в его голове появилось «много х*рни».