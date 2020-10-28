Он начал послание с просьбы, адресованной коронавирусу, в которой попросил отпустить его в обмен на обещание хорошо себя вести, носить маску, соблюдать дистанцию и не пить.
В завершение послания Куценко признался, что перенес болезнь в тяжелой форме, из-за чего в его голове появилось «много х*рни».
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Ковид! Отпусти меня! Отпусти! Я буду носить маску и хорошо себя вести! 🤪 Соблюдать дистанции и слушать Роспотребнадзор и Не буду пить, курить и жрать жир и сладости! Отпусти меня, дорогой ковид! Был не прав, когда посылал тебя н*х! Я признал: ты крутой и по сути, и на вид. Ты прикольный со своим присосочками на сосках-ножках.😣 Понял я очень многое про тебя! Ты приходишь к нам от большой любви. Потому что без нас как вирусу тебе п**да. Ну а нам п**да с тобой. Никак друг без друга мы. Нам с тобой, ковид, нужен договор, Как с Америкой нам по ликвидации РСМД, Давай так: ты приходишь и берёшь только тех с собой, Кто мудак, преступник, русофоб, ну и бдсм. Но не трогаешь ты стариков детей, Добрых, честных, простых людей. Короче, прекращаем с тобой, Как в Карабахе Нагорном беспредел. Бл*дь, как же много херни в голове, Когда в тяжелой переболел!🤩