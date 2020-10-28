Президент Украины Владимир Зеленский считает эффективной систему электронного декларирования доходов должностных лиц и депутатов и работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и выступит против решения КСУ, сообщается на сайте Офиса президента 27 октября

«Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить устойчивую и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил», — гласит заявление на сайте Офиса Зеленского.

В Офисе президента ожидают публикации полного текста решения Конституционного суда.

Офис президента пообещал не допустить создания персональных вотчин на Украине © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

В Офисе Зеленского также подчеркивают, что, несмотря на противодействие, антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или в крайнем случае возобновлены.