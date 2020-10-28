«Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить устойчивую и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил», — гласит заявление на сайте Офиса Зеленского.
В Офисе президента ожидают публикации полного текста решения Конституционного суда.
В тексте заявления отмечается, что решения Конституционного суда окончательны и не подлежат обжалованию, но таким же является и «стремление Украины к полноценному присоединению к европейским и евроатлантическим структурам».
В Офисе Зеленского также подчеркивают, что, несмотря на противодействие, антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или в крайнем случае возобновлены.