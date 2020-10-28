Чернобыльский заповедник опубликовал снимки маленького, весом всего в 80 граммов, но кране опасного хищника, который поселился на территории заказника. Им оказалась самая маленька на Украине сова - воробьиный сыч. Об этом сообщает Hyser 28 октября со ссылкой на Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Питается воробьиный сыч в основном грызунами и маленькими птицами. Нередко распознать этого хищника можно по стае птиц, которые его преследуют, так пернатые защищаются от маленького, но очень хитрого охотника.

В качестве гнезд совы используют дупла дятлов, часто под ними у дерева валяются остатки добычи, выбрасывая их птицы прибираются в своем жилище.

Корейцы поставят эксперименты на Чернобыльской АЭС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Радиационный фон в Чернобыле остается превышенным, по разным оценкам, в десятки раз.

Ученые из Шотландии и Германии 21 октября опубликовали данные о том, что шмели, подвергавшиеся воздействию чернобыльской радиации стали на 30-40% хуже размножаться, а 26 октября на Чернобыльской станции измерили уровень радиации с помощью робота-пса по имени Spot от компании Boston Dynamics.

На обработку данных уйдет несколько месяцев.