Питается воробьиный сыч в основном грызунами и маленькими птицами. Нередко распознать этого хищника можно по стае птиц, которые его преследуют, так пернатые защищаются от маленького, но очень хитрого охотника.
В качестве гнезд совы используют дупла дятлов, часто под ними у дерева валяются остатки добычи, выбрасывая их птицы прибираются в своем жилище.
По данным сотрудников заповедника, в Чернобыле поселилось уже 40 пар таких птиц.
Радиационный фон в Чернобыле остается превышенным, по разным оценкам, в десятки раз.
Ученые из Шотландии и Германии 21 октября опубликовали данные о том, что шмели, подвергавшиеся воздействию чернобыльской радиации стали на 30-40% хуже размножаться, а 26 октября на Чернобыльской станции измерили уровень радиации с помощью робота-пса по имени Spot от компании Boston Dynamics.
На обработку данных уйдет несколько месяцев.