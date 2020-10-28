Как сообщает издание, силовики по решению Шевченковского районного суда Киева производили конфискацию товара в рамках уголовного дела, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
«Предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения — облился бензином. К счастью, его удержали. Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь. Когда приехали журналисты и общественники, ситуация несколько стабилизировалась, но СБУшников с товаром по-прежнему не выпускают с территории рынка», — рассказал очевидец произошедшего.
После попытки самосожжения продавца госпитализировали.
Силовикам удалось прорвать оцепление и вывезти ткани. В результате конфликта пострадали три человека.