На одесском рынке промышленных товаров Седьмой километр продавцы турецкого происхождения пытались помешать сотрудникам СБУ и спецназовцам конфисковать ткани, которые принадлежат их соотечественнику. Об этом 27 октября сообщило издание «Думская»

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«Предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения — облился бензином. К счастью, его удержали. Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь. Когда приехали журналисты и общественники, ситуация несколько стабилизировалась, но СБУшников с товаром по-прежнему не выпускают с территории рынка», — рассказал очевидец произошедшего.

После попытки самосожжения продавца госпитализировали.

Силовикам удалось прорвать оцепление и вывезти ткани. В результате конфликта пострадали три человека.