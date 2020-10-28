В Славянске украинская общественница Рита Мазанкова спровоцировала гнев пассажиров маршрутки, после чего не постеснялась выложить видео и фото своих «приключений» в Facebook

Екатерина Губарева: Я была потрясена, увидев украинские «Грады», которыми собирались обстреливать Славянск © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Судя по видео, только две женщины в маршрутке не одели масок. Одна из них показывает маску и говорит, не может ее одевать, так как у нее астма, другая говорит, что у нее давление, и если она оденет маску, ее нужно будет «сразу везти в больницу».

Это выводит из себя одного из пассажиров, который до этого неоднократно просил водителя отправляться, и он в нецензурных выражениях заявляет, что ударит снимавшую, однако к рукоприкладству не переходит.

При этом остальные пассажиры мужчину одернули, сказав, что «не нужно опускаться до такого». Люди также выразили негодование в отношении снимавшей и таких, как она.

«Мы на таких уже насмотрелись. Довели уже страну. Громадска диячка (общественница — укр.). Приехали сюда, на наш восток, жизни от вас нет! Живешь в Славянске, так и разговаривай по-славянски… Со своими мовами заколебали уже», — сказала женщина.

Та, что снимала, заявила, что родилась в Славянске, но ей пассажиры маршрутки не поверили, сказав, что в Славянске, в отличие от нее, «нормальные люди все».

Потом к снимавшей подошел пассажир и потребовал показать документы, на основании которых она проводит съемку.

«Кто ты такая вообще? На каком основании ты снимаешь?», — спросил мужчина.

После чего снимавшая сказала, что уже выходит, однако выходить не спешила, продолжая съемку. Судя по тому, что один из пассажиров нецензурно выругался, терпение людей уже подходило к концу.

С криками «уберите руки, я уже выхожу», скандальная пассажирка спешно покинула салон автобуса. «Теперь будем знать, что на этой остановке живет громадска диячка», — неслось ей вслед.

Следует отметить, что, судя по видео, к скандалистке никто и пальцем не притронулся.

Позднее она разместила у себя в ФБ фотографии мужчины, спрашивавшего у нее документы и нецензурно выражавшегося.

Ее подписчики начали писать, что нужно его найти и убить, называя его «не человеком». Все комментарии под постом были на украинском языке.