ЦИК Украины опубликовала 28 октября результаты промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 от Черниговской области. Все протоколы обработаны, Олег Ляшко уступил «Слуге» Гунько

Турчинов заявил о попытке властей украсть победу у Ляшко © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк Анатолия Гунько отдали свои голоса 34,1% избирателей (21 245 голосов), а за главу Радикальной партии Олега Ляшко — 31,78% (19 799 голосов), самовыдвиженец Людмила Давыденко набрала 26,68% (16 622 голосов). Остальные кандидаты набрали менее 5%. Явка составила 50,03%.

Ситуация интересна тем, что сразу после выборов и Ляшко, и Гунько объявили о своей победе.

«По параллельному подсчету голосов, который проводился моим штабом, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе. Теперь становится понятной истерика моего оппонента Олега Ляшко, который на камеры центральных телеканалов совершал показательное выступление по его избранию», — написал Гунько в Facebook.

Ляшко заявил, что не признает результаты выборов, на которых его оппонент якобы подкупал избирателей, а Гунько он назвал «слугой денег».

Довыборы в парламент состоялись из-за того, что предыдущий депутат от этого округа Валерий Давыденко умер. Он был найден в туалете собственного офиса, а рядом с ним лежал пистолет. Предварительная версия — самоубийство, следствие продолжается.