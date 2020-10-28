Конституционный суд Украины вынес решение о неконституционности статьи о незаконном обогащении и положений других антикоррупционных законов, сообщается на сайте суда 27 октября

«Большая палата Конституционного Суда Украины на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений законов Украины "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О Государственном бюро расследований", "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины», — сообщается на сайте суда.

Пресс-служба также уточняет, что решение уже принято и вступило в силу, но его полный текст будет позже обнародован на официальном сайте КСУ.

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Как сообщили ранее СМИ со ссылкой на источники в КСУ, именно эти пункты признаны неконституционными. Однако позднее выяснилось, что речь не идет об электронных декларациях и уголовной ответственности за незаконное обогащение. Неконституционными признаны положения об уголовной ответственности за недостоверные сведения при подачи деклараций чиновниками и депутатами, а также часть контролирующих полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.