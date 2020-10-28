«Большая палата Конституционного Суда Украины на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений законов Украины "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О Государственном бюро расследований", "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины», — сообщается на сайте суда.
Пресс-служба также уточняет, что решение уже принято и вступило в силу, но его полный текст будет позже обнародован на официальном сайте КСУ.
Ранее, в августе 2020 года депутаты направили в КС представление относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу.Имеются в виду законы об электронном декларировании, спецконфискации и положения статьи 368-5 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.
Как сообщили ранее СМИ со ссылкой на источники в КСУ, именно эти пункты признаны неконституционными. Однако позднее выяснилось, что речь не идет об электронных декларациях и уголовной ответственности за незаконное обогащение. Неконституционными признаны положения об уголовной ответственности за недостоверные сведения при подачи деклараций чиновниками и депутатами, а также часть контролирующих полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.