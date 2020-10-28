Российский политолог, историк

Олег Борисович Неменский родился 25 августа 1979 года в Москве.

Выпускник исторического факультета МГУ (2001), там же окончил аспирантуру (2004). Специализировался по кафедре южных и западных славян.

С 2005 г. — научный сотрудник Института славяноведения РАН, сотрудник Центра украинистики и белорусистики.

С 2012 г. работает в Российском институте стратегических исследований (РИСИ). С 2014 г. — ведущий научный сотрудник института.

Специалист в области исторического и этнического самосознания западных и восточных славян во второй половине XVI — первой половине XVII веков, а также по становлению и развитию их национальных идеологий в XIX-XX веках.

Как политолог занимается современными отношениями между Российской Федерацией, Украиной, Белоруссией и Польшей, внутренней политикой и общественными проблемами этих стран.