Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал источник финансирования рабочих заводов, активно выступающих за забастовку на предприятиях страны. Соответствующее видео опубликовали 27 октября на сайте главы государства

Угроза катастрофы: белорусский премьер предостерег бастующих заводчан © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Им до сих пор платят из Польши, Литвы», — подчеркнул Лукашенко.

В воскресенье, 25 октября, истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с 26 октября. В этот день на крупных заводах Белоруссии начались акции протеста и забастовки.