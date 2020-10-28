Актриса Ксения Чернова сообщила о сексуальных связях с мужем певицы Наташи Королевой стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко), а также показала личную переписку с мужчиной. Девушка пришла на эфир программы «На самом деле» 26 октября

По словам девушки, ее отношения с Тарзаном длились более полутора лет. Отношения Черновой и Глушко начались тогда, когда та стала его преподавателем по технике речи и актерскому мастерству.

Актриса также показала фрагмент интимной переписки с мужем Королевой: в своих сообщениях Тарзан называет девушку «котиком».

Фанаты высмеяли стихи Тарзана про Наташу Королеву © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

В сентябре вокруг звездной семьи Тарзана и Королевой разгорелся скандал. Их квартиру ограбили, пока певица была на отдыхе. Стриптизер заверил, что к нему якобы приходили «клофелинщицы», которые опоили его и украли драгоценности. Королева заявила об этом в полицию.

Однако позже выяснилось, что Глушко встречался с некой Анастасией Шульженко. Она несколько раз появлялась в различных программах на российском ТВ, заверяла, что якобы беременна, что ей угрожает звездная пара, а также, что Тарзан избил ее.