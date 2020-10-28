По словам девушки, ее отношения с Тарзаном длились более полутора лет. Отношения Черновой и Глушко начались тогда, когда та стала его преподавателем по технике речи и актерскому мастерству.
Актриса также показала фрагмент интимной переписки с мужем Королевой: в своих сообщениях Тарзан называет девушку «котиком».
При этом 42-летняя Чернова отметила, что не собирается никому ничего доказывать и объяснять.
В сентябре вокруг звездной семьи Тарзана и Королевой разгорелся скандал. Их квартиру ограбили, пока певица была на отдыхе. Стриптизер заверил, что к нему якобы приходили «клофелинщицы», которые опоили его и украли драгоценности. Королева заявила об этом в полицию.
Однако позже выяснилось, что Глушко встречался с некой Анастасией Шульженко. Она несколько раз появлялась в различных программах на российском ТВ, заверяла, что якобы беременна, что ей угрожает звездная пара, а также, что Тарзан избил ее.