Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что усилит давление на соратников белорусского лидера Александра Лукашенко, передает 27 октября Reuters

«У США есть кандидатура». Суздальцев сказал, что в белорусской элите говорят о Лукашенко © Владимир Трефилов говорится в заявлении Байдена.

В случае победы на выборах он пообещал работать «с европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки поистине суверенной, демократической Белоруссии».

Байден неоднократно критиковал действия Лукашенко. В конце сентября он назвал главу Белоруссии диктатором, который «в страхе скрывается от собственных граждан и отказывается принять волю народа». Также Байден потребовал от Лукашенко уважать права протестующих и прекратить насилие по отношению к ним.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК страны, их с 80,1% голосов выиграл Лукашенко, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Оппозиция обвинила власти республики в фальсификациях и не признала итоги выборов. С того времени в Белоруссии не утихают массовые акции протеста, некоторые из которых сопровождаются столкновениями с силовиками.