«Международное сообщество должно существенно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят свое украденное богатство», — говорится в заявлении Байдена.
В случае победы на выборах он пообещал работать «с европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки поистине суверенной, демократической Белоруссии».
Байден неоднократно критиковал действия Лукашенко. В конце сентября он назвал главу Белоруссии диктатором, который «в страхе скрывается от собственных граждан и отказывается принять волю народа». Также Байден потребовал от Лукашенко уважать права протестующих и прекратить насилие по отношению к ним.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК страны, их с 80,1% голосов выиграл Лукашенко, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Оппозиция обвинила власти республики в фальсификациях и не признала итоги выборов. С того времени в Белоруссии не утихают массовые акции протеста, некоторые из которых сопровождаются столкновениями с силовиками.