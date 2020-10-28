Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин 27 октября в эфире телеканала «112 Украина» раскритиковал политику президента Владимира Зеленского на юго-востоке страны и обвинил его в обмане

Ходаковский объяснил, почему Зеленский побоится вводить миротворцев в Донбасс © предоставлено Александром Ходаковским

«Во-первых, это вранье все. Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен», — заявил Кузьмин.

Парламентарий отметил, что пока мира на востоке Украины нет, и президент страны не делает никаких шагов для урегулирования ситуации в Донбассе.

Он противопоставил главе государства своего однопартийца Виктора Медведчука, который, по словам депутата, делает очень многое для восстановления мира на востоке страны.

Ранее в октябре Зеленский заявил о невозможности закончить вооруженный конфликт в Донбассе без диалога с Россией.