Такую реакцию депутата вызвали заявления украинского лидера о том, что первостепенным пунктом для него является мир в Донбассе и возвращение территорий.
«Во-первых, это вранье все. Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен», — заявил Кузьмин.
Парламентарий отметил, что пока мира на востоке Украины нет, и президент страны не делает никаких шагов для урегулирования ситуации в Донбассе.
Он противопоставил главе государства своего однопартийца Виктора Медведчука, который, по словам депутата, делает очень многое для восстановления мира на востоке страны.
Ранее в октябре Зеленский заявил о невозможности закончить вооруженный конфликт в Донбассе без диалога с Россией.