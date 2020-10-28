«Роман Григорьевич госпитализирован, сейчас он восстанавливается после ковида», — сказали в пресс-службе Театра Романа Виктюка.
В театре практически половина труппы болеет коронавирусной инфекцией, из-за чего его закрывали на карантин.
Роман Виктюк — театральный режиссер. Родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка. На счету режиссера более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран. Сегодня Виктюку исполнилось 84 года.