Театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом 28 октября сообщает «Интерфакс»

Украинский режиссер Роман Виктюк поставил антироссийскую пьесу в театре Моссовета © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В театре практически половина труппы болеет коронавирусной инфекцией, из-за чего его закрывали на карантин.

Роман Виктюк — театральный режиссер. Родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка. На счету режиссера более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран. Сегодня Виктюку исполнилось 84 года.