Выборы на Западной Украине: провал «слуг народа», реванш Порошенко и триумф «местных партий»
Выборы на Западной Украине: провал «слуг народа», реванш Порошенко и триумф «местных партий»
© РИА Новости/Стрингер, пресс-служба Слуга Народу
Во время первоначального подсчета «Европейская солидарность» получила 47 голосов избирателей. С учётом голосования на других избирательных участках города партия набрала 1054 голоса — на 6 меньше, чем было нужно для преодоления проходного барьера.

Партию Порошенко уличили в фальсификациях на выборах

После этого протокол с участка № 511021 в территориальной избирательной комиссии направили на уточнение. В уточненном протоколе в «ЕС» оказалось на 10 голосов больше, чем в первоначальной версии. А у партии «Батькивщина», которая в горсовет не проходила — соответственно, на 10 голосов меньше.

Партию Порошенко уличили в фальсификациях на выборах

Уточненный протокол составляют в случае, если первоначальный содержал технические ошибки и неточности. Голоса при этом не пересчитывают, а значит, итоги измениться не могут.

 