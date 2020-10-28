Партию Порошенко уличили в фальсификациях на выборах

Во время первоначального подсчета «Европейская солидарность» получила 47 голосов избирателей. С учётом голосования на других избирательных участках города партия набрала 1054 голоса — на 6 меньше, чем было нужно для преодоления проходного барьера.
После этого протокол с участка № 511021 в территориальной избирательной комиссии направили на уточнение. В уточненном протоколе в «ЕС» оказалось на 10 голосов больше, чем в первоначальной версии. А у партии «Батькивщина», которая в горсовет не проходила — соответственно, на 10 голосов меньше.
Уточненный протокол составляют в случае, если первоначальный содержал технические ошибки и неточности. Голоса при этом не пересчитывают, а значит, итоги измениться не могут.