Партию Порошенко уличили в фальсификациях на выборах

На одном из избирательных участков Ильичевска Одесской области во время составления уточненного протокола подсчета результатов выборов число отданных за «Европейскую солидарность» голосов увеличилось на 10. Об этом 27 октября сообщило издание «Таймер»

Выборы на Западной Украине: провал «слуг народа», реванш Порошенко и триумф «местных партий» © РИА Новости/Стрингер, пресс-служба Слуга Народу получила 47 голосов избирателей. С учётом голосования на других избирательных участках города партия набрала 1054 голоса — на 6 меньше, чем было нужно для преодоления проходного барьера.

После этого протокол с участка № 511021 в территориальной избирательной комиссии направили на уточнение. В уточненном протоколе в «ЕС» оказалось на 10 голосов больше, чем в первоначальной версии. А у партии «Батькивщина», которая в горсовет не проходила — соответственно, на 10 голосов меньше.

Уточненный протокол составляют в случае, если первоначальный содержал технические ошибки и неточности. Голоса при этом не пересчитывают, а значит, итоги измениться не могут.