Власти Украины оказывают давление на суд, чтобы «спустить на тормозах» дело об обстреле автобуса в Харьковской области. Об этом 27 октября заявил глава харьковской ячейки партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик в эфире телеканала Newsone

На Украине радикалы из «Азова» и «Нацкорпуса» обстреляли автобус с оппозиционерами - Кива © Telegram-канал The Kyva

Он напомнил, что задержали только 15 человек, «а всем остальным претензии так и не были предъявлены, то есть они продолжают бегать на свободе».

«Сейчас это дело чести для правоохранителей довести производство до конца. Но если такие разговоры идут, что оказывается давление из центра на суд и прокуроров, чтобы те сами меняли ходатайства об избрании меры пресечения, то это значит, что центральный аппарат заинтересован, чтобы нападавшие из Нацкорпуса были на свободе. Если там это происходит, то шанс на правовое государство мы будем терять с каждым днем», — добавил Лесик.

Депутат также сообщил, что один из пострадавших, которому перерезали малоберцовый нерв, до сих пор проходит реабилитацию и не может ходить.

В августе депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявлял, что радикалы на трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами созданного политсилой общественного движения «Патриоты — За жизнь». В нападении Кива обвинял представителей «Национального корпуса» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело). Четыре человека были госпитализированы.