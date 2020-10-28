«Результат не впечатляет, я рассчитывала на большее. Но скажу честно, что вопрос и в явке избирателей. Избиратели "Слуги народа" не дошли до избирательных участков по разным причинам. Есть объективные причины, такие, как коронавирус: люди о своей безопасности, жизни и здоровье волновались. Но есть и чисто субъективные причины: мы не соответствовали тем критериям, с которыми шли в парламент и теперь пришли на местные выборы. Люди ждали, надеялись, но, к сожалению, не так случилось, как думалось. И люди таким образом продемонстрировали свою позицию, я вынуждена это признать», — сказала Верещук.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. По данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней.
Согласно данным экзитпола телеканала «Украина 24», «Слуге народа» не удастся сформировать большинство в горсоветах пяти крупнейших городов страны, практически во всех из них лидерство получили партии действующих мэров. Более того, под вопросом, сможет ли она преодолеть проходной пятипроцентный барьер на выборах во Львовский городской совет. Также остается под вопросом, сможет ли пропрезидентский кандидат Ирина Верещук бороться во втором туре за кресло мэра Киева.