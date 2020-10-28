Низкая явка на местных выборах на Украине во многом связана с тем, что пропрезидентская фракция «Слуга народа» не оправдала ожиданий своих избирателей. Об этом 27 октября заявила депутат партии, кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в телефонном разговоре со студией телеканала Newsone

Выборы подвели черту под существованием «Слуги народа» - Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. По данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней.

Согласно данным экзитпола телеканала «Украина 24», «Слуге народа» не удастся сформировать большинство в горсоветах пяти крупнейших городов страны, практически во всех из них лидерство получили партии действующих мэров. Более того, под вопросом, сможет ли она преодолеть проходной пятипроцентный барьер на выборах во Львовский городской совет. Также остается под вопросом, сможет ли пропрезидентский кандидат Ирина Верещук бороться во втором туре за кресло мэра Киева.