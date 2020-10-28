В протестах в Белоруссии участвуют сторонники национальной обособленности белорусов от русских. Об этом доцент политологии Белорусского государственного университета Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Это не миф»: белорусский политолог рассказал, кто такие змагары © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Шимова, на улицы выходит в основном столичный средний класс, который «нагулял жирок за время "лукашенковской стабильности", но устал от авторитарно-патерналистского стиля управления несменяемого лидера».

«Конечно, это в массе своей далеко не идейные "змагары". Однако эти люди сформированы в условиях суверенного белорусского государства и в массе своей приняли идею национальной обособленности белорусов от русских… Среди них, пусть и не в острой форме, распространены антироссийские предубеждения, связанные с якобы меньшей "европейскостью" России по сравнению с Белоруссией», — рассказал эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, на которых стали звучать антироссийские лозунги.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.