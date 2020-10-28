Можно было прогнозировать, что после 9 августа в Белоруссии будут протесты. Но никто не ожидал, что начнется самая настоящая революция, которая продолжается целых три месяца. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов Светлана Тихановская объявила девствующему главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором потребовала от него сложить полномочия, иначе 26 октября вся страна выйдет на забастовку. Позднее она заявила, что первый день забастовок «испугал режим».

Поэтому невозможно гарантировать, что протесты постепенно пойдут на спад и затихнут, подчеркнул эксперт.

«Не затухнет. Протесты уже в немалой степени перешли в формат подпольной работы. Это такой пожар на болоте, когда в глубину идет огонь», — считает Суздальцев.

Поэтому один выстрел и одна стычка может спровоцировать огромную протестную волну, с которой Лукашенко уже не справится, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.