Заявление руководства МВД Белоруссии о том, что силы правопорядка будут использовать огнестрельное оружие, означает, что фактически власти расписались в том, что они не в силах эти протесты по-другому остановить. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов Светлана Тихановская объявила девствующему главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором потребовала от него сложить полномочия, иначе 26 октября вся страна выйдет на забастовку. Позднее она заявила, что первый день забастовок «испугал режим».

Таким образом, отметил эксперт, Тихановская и ее штаб понимают, что радикализация пойдет объективно, и пытаются провоцировать власть, в результате чего идет ответная реакция.

«Ультиматум, который она объявила, попал в точку, и началось некое оживление. Нельзя сказать, что будет массовая забастовка или перекрытие всех улиц. Но не исключено, что сам ультиматум подстегнет к некоей активизации», — указал Суздальцев.

Тем не менее, добавил политолог, протестующие не готовы к длительным забастовкам, а штаб Тихановской ничего для этого не сделал, кроме нескольких заявлений и попыток пообщаться через «Скайп» с лидерами общественных мнений в самой Белоруссии.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.