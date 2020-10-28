Он напомнил, что социологи с самого начала прогнозировали, что «Слуга народа» не имеет ни единого шанса на то, чтобы одержать убедительную победу на региональном уровне. Политолог также подчеркнул, что партия изначально строилась с прицелом на парламентские выборы, и весь кадровый потенциал был использован для того, чтобы пройти в Верховную Раду.
«Так что по большому счету это не поражение, тем более что "Слуга народа" практически во всех областях будет иметь второй или третий результат и будет входить в коалицию с этими региональными структурами. В большинстве городов представители "Слуги народа" будут секретарями горсоветов, а это вторая фактически по влиятельности должность в структуре власти на местах. Так что это не является серьезным поражением», — сказал Бондаренко.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
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