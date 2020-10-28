Российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что реальные данные о масштабе забастовки в Белоруссии «где-то посередине» между заявлениями оппозиции и властей. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Тихановская оценила результаты первого дня забастовки © REUTERS, Hannibal Hanschke Светлана Тихановская объявила о ее проведении после того, как власти не выполнили «народный ультиматум».

Болкунец, сославшись на данные ряда Telegram-каналов и некоторых людей на предприятиях, сообщил, что забастовки «в каком-то виде» действительно проходят. Так, по его информации, бастуют «Гродноазот», МАЗ, «Интеграл», «Национальный исторический архив» и ряд мелких предприятий.

«Я не могу оценить, насколько они масштабны. А то, что официальные власти говорят, будто бы ничего не происходит, так они говорили то же самое в августе, когда Лукашенко приезжал к бастующим рабочим. Тогда они говорили, что это была не забастовка, а якобы встреча Лукашенко со своими сторонниками. Поэтому истина где-то посередине», — отметил эксперт.

При этом он не смог подтвердить или опровергнуть заявление Тихановской о том, что бастующие белорусы гарантированно получат всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнутся экономическим репрессиям или потеряют работу. По данным Болкунца, какие-то средства были собраны со стороны Координационного совета, но он не знает, каким образом они распределяются.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.