Для устойчивого перемирия в Нагорном Карабахе туда необходимо пустить наблюдателей или миротворцев, а также начать решать саму проблему региона. Об этом политолог Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Пашинян признал, что перемирие в Карабахе сохранить не удалось © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По словам Абзалова, неудача с перемирием связана, в частности, с отсутствием верификации механизма прекращения огня.

«Тут нужны либо наблюдатели, либо миротворцы, которые бы фиксировали, кто нарушил перемирие… Второе: нужно все-таки начать решать саму проблему Карабаха. Пока Азербайджан не перекрыл перешеек, есть недели две максимум, чтобы договориться», — сказал эксперт.

По его мнению, Карабах может получить особый административный статус с широкой автономией в составе Азербайджана, что позволит остаться там всем армянам, которые там проживают и даст гарантии на сообщение с Арменией по специальной трассе.

Новая попытка перемирия была предпринята 26 октября, когда главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу с замгоссекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск). Однако стороны уже неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.