Политолог и политический философ Дмитрий Выдрин заявил, что даже такая маленькая страна, как Молдавич, может стать «грандиозным уроком» и иметь серьезное геополитическое значение. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Приднестровье, Абхазия или Наргорный Карабах. Гужва представил вероятные сценарии для Донбасса © скриншот с видео NewsOne

Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией вспыхнул в марте 1992 года. После неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, чью независимость другие страны так и не признали.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.