Приднестровье, Абхазия или Наргорный Карабах. Гужва представил вероятные сценарии для Донбасса
Приднестровье, Абхазия или Наргорный Карабах. Гужва представил вероятные сценарии для Донбасса
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«Конфликт в Приднестровье начался фактически с ущемления прав русскоязычного населения. Если бы политики к нему внимательно присмотрелись, не было бы бесчисленных конфликтов, потоков крови на громадных постсоюзных просторах. В том же Донбассе, например», — отметил Выдрин.

Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией вспыхнул в марте 1992 года. После неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, чью независимость другие страны так и не признали.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.