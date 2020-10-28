Стремление президента США Дональда Трампа быстро урегулировать карабахский конфликт - это попытка получить дополнительные очки в рамках голосования. Об этом политолог Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с замгоссекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск), однако стороны уже неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

По словам Абзалова, Трамп решил вмешаться в карабахский конфликт в качестве миротворца, так как у него на носу выборы.

«Поэтому ему надо показать, как он быстро и решительно урегулировал конфликт. Но проблема с миротворчеством заключается в следующем: Азербайджан попытается решить свою военную проблему максимально до января 2021 года. Потому что если победит [Джо] Байден, то Азербайджан получит санкции уже в феврале», — отметил эксперт.

Поэтому, по его словам, сейчас перед Баку стоит задача: перерезать перешеек, который связывает Карабах с Арменией, и взять под контроль ранее захваченные армянами районы.

Сейчас же, как отметил Абзалов, время играет больше на Армению, которая затягивает переговоры и минимизирует продвижение азербайджанской армии. Так Трамп хочет получить дополнительные очки в рамках голосования, подчеркнул эксперт.

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