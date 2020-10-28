Местные выборы на Украине прошли с нарушениями, что не позволяет считать их демократическими. Об этом политолог Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина: что показали местные выборы и «опрос Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что касается итогов, то политолог отметил, что основные политические партии, представленные в парламенте, прогнозируемо в значительной степени недосчитались голосов из-за сильных региональных проектов.

Также Корнилов обратил внимание на обрушившиеся рейтинги пропрезидентской партии «Слуга народа», которая в подавляющем большинстве регионов не смогла даже выйти на первую строчку, «не говоря уже о тех 50-60%, которые они получали на выборах прошлого года».

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.