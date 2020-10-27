С 26 октября в Николаеве ввели дополнительные карантинные ограничения, так как город оказался в красной зоне из-за роста числа случаев коронавируса.
С понедельника закрыли все детские сады, ТРЦ, кинотеатры, отменили концерты, а в общественном транспорте можно ездить только сидя.
Сенкевич попросил правительство разрешить работу предприятий культуры, общественного питания, развлекательных заведений, детских центров/клубов и художественных школ. Свою просьбу он обосновал ростом социальной напряженности после усиления карантина и необходимостью сохранить рабочие места.
Во вторник, 27 октября, жители Николаева устроили акцию протеста против ввода дополнительных ограничений.
В Николаеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 260 человек, общее количество составило 5992.
На Украине за последние сутки обнаружили 6677 новых случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирусом на Украине заразилась 355 601 человек, из них 6590 умерли (126 за последние сутки), 145 336 (+2799) — выздоровели.