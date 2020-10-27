В Николаеве необходимо разрешить работу ряда предприятий, чтобы избежать ухудшения экономической ситуации. С такой просьбой к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю 27 октября обратился мэр Николаева Александр Сенкевич

Митинг против усиления карантина собирается в Николаеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С понедельника закрыли все детские сады, ТРЦ, кинотеатры, отменили концерты, а в общественном транспорте можно ездить только сидя.

Сенкевич попросил правительство разрешить работу предприятий культуры, общественного питания, развлекательных заведений, детских центров/клубов и художественных школ. Свою просьбу он обосновал ростом социальной напряженности после усиления карантина и необходимостью сохранить рабочие места.

Во вторник, 27 октября, жители Николаева устроили акцию протеста против ввода дополнительных ограничений.

В Николаеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 260 человек, общее количество составило 5992.

На Украине за последние сутки обнаружили 6677 новых случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирусом на Украине заразилась 355 601 человек, из них 6590 умерли (126 за последние сутки), 145 336 (+2799) — выздоровели.